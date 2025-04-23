"جي بي مورجان" يتوقع أن تتجاوز أسعار الذهب 4000 دولار للأوقية في 2026

كتبت- دينا كرم:

توقع بنك جيه.بي مورجان في مذكرة أمس أن تتجاوز أسعار الذهب مستوى 4000 دولار للأوقية (الأونصة) العام المقبل، بعد زيادة احتمالات الركود وسط زيادة الرسوم الجمركية الأمريكية والحرب التجارية المستمرة بين الولايات المتحدة والصين، وفقًا لما نشرته وكالة "رويترز".

ويتوقع البنك الآن أن تصل أسعار الذهب إلى متوسط 3675 دولارا للأوقية بحلول الربع الرابع من عام 2025، في طريقها إلى ما يزيد عن 4000 دولار للأوقية بحلول الربع الثاني من عام 2026، مع ميل المخاطر نحو تجاوز هذه التوقعات في وقت سابق إذا تجاوز الطلب توقعاته.

وأشار البنك إلى أن "توقعاتنا لأسعار الذهب تتجه نحو 4000 دولار للأوقية في العام المقبل تتعزز من خلال استمرار الطلب القوي من جانب المستثمرين والبنوك المركزية على الذهب بمتوسط يبلغ نحو 710 أطنان صافية ربع سنوية هذا العام".

وارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 29% وسجّل 28 أعلى مستوى قياسي له هذا العام، ولامس حاجز 3500 دولار للأونصة لأول مرة أمس الثلاثاء.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، رفعت جولدمان ساكس توقعاتها لسعر الذهب بنهاية عام 2025 من 3300 دولار إلى 3700 دولار للأونصة، مشيرةً إلى أنه في ظل سيناريوهات "الذيل الأقصى"، من المحتمل أن يتداول الذهب بالقرب من 4500 دولار للأونصة بحلول نهاية عام 2025.

وفيما يتعلق بحالة هبوط محتملة للذهب، قال البنك المركزي إن الانخفاض غير المتوقع في الطلب من جانب البنوك المركزية يظل الخطر الأساسي الأكبر.

وأشار المحللون إلى أن "الأمر الأكثر تشاؤما من الناحية المادية سيكون السيناريو الذي يظل فيه النمو الاقتصادي الأميركي مرناً للغاية في مواجهة الرسوم الجمركية، مما يسمح لبنك الاحتياطي الفيدرالي بأن يصبح أكثر استباقية في مكافحة مخاطر التضخم، مما يدفع الأسواق إلى تسعير الزيادات حتى قبل وصول التضخم المقلق بالفعل".

ويتوقع بنك جي بي مورجان أيضًا رياحًا معاكسة أكبر للفضة في الأمد القريب نظرًا لعدم اليقين بشأن الطلب الصناعي، في حين ستُفتح "نافذة اللحاق" خلال النصف الثاني من عام 2025 مع ارتفاع الأسعار نحو 39 دولارًا للأوقية بحلول نهاية عام 2025.

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