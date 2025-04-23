فقد 160 جنيها.. الذهب يهبط للمرة الثانية خلال منتصف تعاملات اليوم

كتبت- دينا كرم:

انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 80 جنيهًا، خلال منتصف تعاملات الأربعاء، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا "لمصراوي" بنهاية التعاملات المسائية أمس.

وكان سعر الذهب هبط في بداية التعاملات بنحو 80 جنيهًا ليصل إجمالي خسائره حتى الآن 160 جنيهًا.

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 عند 3200 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 نحو 4114 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 عند 4800 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 نحو 5486 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وتراجع سعر الجنيه الذهب عند 38400 جنيه وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرامات سجل نحو 54860 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 170614 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جراما سجل نحو 274300 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وتراجع سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.78 % إلى نحو 3320 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقًا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.