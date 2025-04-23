انخفاض الجمبري.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم

كتبت- آية محمد:

انخفضت أسعار الجمبري الصغير، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بأسعار أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار الأسماك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 76 و84 جنيهًا.

سعر كيلو مكرونة سويسي: يتراوح بين 80 جنيهًا و100 جنيه.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 220 و350 جنيهًا.

سعر كيلو كابوريا : يتراوح بين 40 و150 جنيهًا.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 150 و350 جنيهًا، بتراجع 20 جنيهًا.

سعر كيلو البوري: يتراوح بين 100 و140 جنيهًا.