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سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 23-4-2025 مع بداية التعاملات

04:37 ص الأربعاء 23 أبريل 2025

سعر الذهب

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كتب- محمد فتحي:

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 23-4-2025 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن ارتفع سعره بحلول التعاملات المسائية الثلاثاء.

يذكر أن سعر الذهب ارتفع بنحو 15 جنيهًا، بحلول التعاملات المسائية الثلاثاء، مقارنة بمستواه خلال منتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، لمصراوي.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 23-4-2025 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 5577 جنيها.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 4880 جنيه.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 4183 جنيها.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 3253 جنيها.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 2324 جنيه.

- سعر وقية الذهب بلغت 173469 جنيها.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 39040 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.15% إلى نحو 3429 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقًا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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