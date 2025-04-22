كل ماتريد معرفته عن البرامج الأربعة في مبادرة "الرواد الرقميون"

كتبت- آية محمد:

أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مبادرة "الرواد الرقميون" وهي منحة تدريبية مجانية بالكامل، بهدف إحداث نقلة نوعية للكوادر المدربة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كمًا وكيفًا وزيادة معدلات توظيف الشباب وتعزيز الانتماء.

وتشمل المبادرة 4 برامج يختار المتدرب من بينها عند التسجيل، وهم برنامج الدبلوم المكثف، برنامج الدبلوم المتخصص، برنامج الماجستير المهني، برنامج ماجستير العلوم.

ويعرض "مصراوي" في السطور التالية تفاصيل البرامج التدريبية:

أولًا: برنامج الدبلوم المكثف:

مدته أربعة أشهر، ويهدف إلى تزويد المشاركين بالمهارات العملية والمعرفة المتخصصة في مجالات تطوير البرمجيات، والذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، وتحليل البيانات، والبنية التحتية والأمن السيبراني، والتكنولوجيا التطبيقية، والفنون الرقمية.

التخصصات والمسارات الوظيفية والمؤهلات العلمية المؤهلة:

تطوير البرمجيات:

المسار الوظيفي "DevOps Specialist"

المؤهلات العلمية: خريج كليات الهندسة "قسم اتصالات والإلكترونيات، قسم هندسة الحاسب، قسم الهندسة الطبية، قسم الميكاترونيات"، خريج كليات الحاسبات والمعلومات، وكليات الذكاء الاصطناعي، خريج كلية العلوم "قسم علوم الحاسب".

المسار الوظيفي " Professional Mobile App Developer"

المؤهلات العلمية: خريج كليات الهندسة.

المسار الوظيفي " Professional React Web Developer"

المؤهلات العلمية: خريج كليات الحاسبات والمعلومات، وكليات الذكاء الاصطناعي، خريج كلية العلوم "قسم علوم الحاسب"، خريج كلية التجارة " قسم نظم معلومات الأعمال".

المسار الوظيفي "Software Testing Specialist"

المؤهلات العلمية: لا توجد شروط.

الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات:

المسار الوظيفي " Data Engineering Specialist"

المؤهلات العلمية: خريج كليات الهندسة، خريج كليات الحاسبات والمعلومات، وكليات الذكاء الاصطناعي.

المسار الوظيفي " Professional Big Data Engineer"

المؤهلات العلمية: خريج كليات الهندسة، وخريج كليات الحاسبات والمعلومات، وخريج كليات الذكاء الاصطناعي.

المسار الوظيفي " Machine Learning Developer"

المؤهلات العلمية: خريج كلية العلوم، وخريج كلية التجارة، وخريج كليات الهندسة "قسم الاتصالات والإلكترونيات، قسم هندسة الحاسب، قسم الهندسة الطبية، قسم الميكاترونيات"، خريج كليات الحاسبات والمعلومات، وكليات الذكاء الاصطناعي، خريج كلية العلوم "قسم علوم الحاسب".

تحليل البيانات:

المسار الوظيفي " Professional Data Analyst"

المؤهلات العلمية: خريج جامعي "لا توجد شروط خاصة بالتخصص".

المسار الوظيفي " Junior Data Analyst"

المؤهلات العلمية: لا توجد شروط.

البنية التحتية والأمن السيبراني:

المسار الوظيفي " Network Administration Specialist"

المؤهلات العلمية: لا توجد شروط.

المسار الوظيفي " Cisco Network Administration Professional، Cisco Cybersecurity Professional، Vulnerability Analysis - Penetration Testing Professional"

المؤهلات العلمية: خريج كليات الهندسة " قسم الاتصالات والإلكترونيات، قسم هندسة الحاسب، قسم الهندسة الطبية، قسم الميكاترونيات"، خريج كليات الحاسبات والمعلومات، وكليات الذكاء الاصطناعي، خريج كلية العلوم " قسم علوم الحاسب".

تكنولوجيا تطبيقية:

المسار الوظيفي " Agriculture Tech Specialist"

المؤهلات العلمية: خريج كليات الزراعة والمعاهد الزراعية وما يعادلهم.

الفنون الرقمية:

المسار الوظيفي " Digital Media Production Specialist، UI/UX Professional Designer ، Digital Marketing Specialist، Graphic Design Specialist"

المؤهلات العملية: لا توجد شروط.

ثانيًا: برنامج الدبلوم المتخصص:

مدته تسعة أشهر، ويهدف إلى تمكين المشاركين من اكتساب معرفة متعمقة ومهارات عملية متقدمة في مجالات تقنية محددة، هي الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، والذكاء الاصطناعي التطبيقي وتحليل البيانات، وتطوير البرمجيات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والشبكات والبنية التحتية التكنولوجية، والنظم المدمجة.

التخصصات والمؤهلات العلمية المؤهلة:

- الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات

المؤهلات العلمية: خريج كليات الهندسة " قسم الاتصالات والإلكترونيات، قسم هندسة الحاسب، قسم الهندسة الطبية، قسم الميكاترونيات"، خريج كليات الحاسبات والمعلومات، وكليات الذكاء الاصطناعي، خريج كلية العلوم "قسم علوم الحاسب"، خريج كلية التجارة"قسم نظم معلومات الأعمال".

- الذكاء الاصطناعي التطبيقي وتحليل البيانات

المؤهلات العلمية: خريج جامعي

- تطوير البرمجيات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي

المؤهلات العلمية: خريج جامعي بشرط النجاح في اختبار أساسيات البرمجة

- الأمن السيبراني "Cyber Security"

المؤهلات العلمية: خريج كليات الهندسة " قسم الاتصالات والإلكترونيات، قسم هندسة الحاسب، قسم الهندسة الطبية، قسم الميكاترونيات"، خريج كليات الحاسبات والمعلومات، وكليات الذكاء الاصطناعي، خريج كلية العلوم "قسم علوم الحاسب"، خريج كلية التجارة "قسم نظم معلومات الأعمال".

- الشبكات والبنية التحتية التكنولوجية

المؤهلات العلمية: خريج كليات الهندسة" قسم الاتصالات والإلكترونيات، قسم هندسة الحاسب"، خريج كليات الحاسبات والمعلومات.

-النظم المدمجة

المؤهلات العلمية: خريج كليات الهندسة " قسم الاتصالات والإلكترونيات، قسم هندسة الحاسب، قسم الهندسة الطبية، قسم الميكاترونيات".

ثالثًا: برنامج الماجستير المهني:

مدته 12 شهرًا، ويهدف إلى تزويد المتخصصين بالمعرفة المتقدمة والمهارات التطبيقية في مجالات التكنولوجيا والابتكار الرقمي مما يمكّنهم من قيادة المشاريع الرقمية واتخاذ قرارات استراتيجية قائمة على أسس علمية وتقنية حديثة، ويتضمن مجالات الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، وتحليل الأعمال، وتطوير البرمجيات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والنظم الإلكترونية.

التخصصات والمؤهلات العلمية المؤهلة:

- الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات

المؤهلات العلمية: خريج كليات الهندسة "قسم الاتصالات والإلكترونيات، قسم هندسة الحاسب، قسم الهندسة الطبية"، خريج كليات الحاسبات والمعلومات، وكليات الذكاء الاصطناعي، خريج كلية العلوم "قسم علوم الحاسب".

- تحليل الأعمال

المؤهلات العلمية: خريج كليات الحاسبات والمعلومات، وكليات الذكاء الاصطناعي، خريج كلية التجارة، خريج كلية الاقتصاد، خريج كلية العلوم "قسم رياضيات، قسم علوم الحاسب"

- تطوير البرمجيات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي

المؤهلات العلمية: خريج كليات الهندسة "قسم الاتصالات والإلكترونيات، قسم هندسة الحاسب، قسم الهندسة الطبية، قسم الميكاترونيات"، خريج كليات الحاسبات والمعلومات، وكليات الذكاء الاصطناعي، خريج كلية العلوم "قسم علوم الحاسب"، خريج كلية التجارة "قسم نظم معلومات الأعمال".

- الأمن السيبراني

المؤهلات العلمية: خريج كليات الهندسة "قسم الاتصالات والإلكترونيات، قسم هندسة الحاسب، قسم الهندسة الطبية"، خريج كليات الحاسبات والمعلومات، وكليات الذكاء الاصطناعي، خريج كلية العلوم "قسم علوم الحاسب".

- النظم الإلكترونية

المؤهلات العلمية: خريج كليات الهندسة "قسم الاتصالات والإلكترونيات، قسم هندسة الحاسب، قسم الهندسة الطبية"

رابعًا: برنامج ماجستير العلوم

مدته 24 شهرًا، ويستهدف الباحثين والمتخصصين الراغبين في تعميق معرفتهم العلمية وإجراء دراسات متقدمة والمساهمة في تطوير الحلول التقنية المستقبلية، ويهدف البرنامج إلى تزويد المشاركين بأسس علمية قوية تجمع بين البحث الأكاديمي والتطبيق العملي في مختلف مجالات العلوم والتكنولوجيا، ويشمل تخصص الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات.

التخصصات والمؤهلات العلمية المؤهلة:

-الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات

والمؤهلات العلمية: خريج كليات الهندسة "قسم الاتصالات والإلكترونيات، قسم هندسة الحاسب، قسم الهندسة الطبية"، خريج كليات الحاسبات والمعلومات، وكليات الذكاء الاصطناعي.

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