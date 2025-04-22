إيتيدا تطلق فعاليات النسخة الأولى من برنامج "Invest IT"

كتبت- آية محمد:

أطلق مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال، التابع لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، فعاليات النسخة الأولى من برنامج" Invest IT" لدعم الشركات الناشئة، الذي ينفَذ بالتعاون مع شركة "Flat6Labs" الرائدة في مجال التمويل الأساسي والاستثمار المبكر لرأس المال المخاطر بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويهدف البرنامج إلى تمكين الشركات الناشئة التكنولوجية في مرحلة التمويل التأسيسي أو مراحل ما قبل الاستثمار الأولي أو السلسلة "أ" في مختلف محافظات الجمهورية، وتعزيز جاهزيتها للاستثمار مما يدعم من قدرتها للحصول على استثمارات تمويلية والتوسع وتحقيق النمو الاقتصادي في مصر.

ويشارك في البرنامج 15 شركة ناشئة تم اختيارها وتصنيفها في فئتين رئيسيتين وفقًا لمراحل تطورها ونموها الاستثماري.

وتشمل شركات مرحلة التمويل التأسيسي The WhiteGuard, Dragify, HNDL, Turuq, Skoolix, Kennah, Atoms AI, Photon Smart، بينما تتضمن مرحلة ما قبل السلسلة (أ) Valify, Mrkoon, Qubefyn , Venu, Amanleek, LyRise, Hoopoe Digital. وتقدم هذه الشركات حلولًا في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية والرعاية الصحية الرقمية والتجارة الإلكترونية، مما يعكس تنوع المشهد الابتكاري في مصر وتطوره.

وشهدت فعاليات إطلاق البرنامج استعراض الشركات لأفكارها ومنتجاتها الابتكارية وحلولها الرقمية والتقنية الموجهة لمختلف القطاعات، كما تم إتاحة الفرصة للتشبيك وتبادل الرُؤى والخبرات، بما يعزز من فرص التعاون وبناء العلاقات والشراكات بين الشركات.

ويقدم البرنامج حزمة متكاملة من الدعم الفني والإداري لتسريع نمو الشركات الناشئة وتهيئتها لجولات استثمارية مستقبلية ناجحة، وينفَذ على مرحلتين، الأولى هي تجهيز الشركات الناشئة للاستثمار من خلال مجموعة من التدريبات وورش العمل والجلسات الاستشارية المكثفة لكل شركة، فضلًا عن تزويدها بالأدوات والموارد الأساسية اللازمة، وأما المرحلة الثانية فتشمل التشبيك بين الشركات الناشئة وعدد من المستثمرين.