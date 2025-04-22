منحة مجانية.. تفاصيل مبادرة "الرواد الرقميون" التي أطلقتها وزارة الاتصالات

كتبت- آية محمد:

أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مبادرة "الرواد الرقميون" وهي منحة تدريبية مجانية بالكامل، بهدف إحداث نقلة نوعية في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من خلال إعداد كوادر مدرّبة كمًا وكيفًا، وزيادة فرص توظيف الشباب وتمكينهم من النجاح في بيئات العمل المختلفة، بما يسهم في بناء مصر الرقمية.

وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود الوزارة لبناء مجتمع رقمي متكامل، وتعزيز ثقافة الابتكار، ودعم تنافسية الكفاءات المصرية على المستوى العالمي، وبناء شراكات طويلة الأمد مع كبرى الشركات الدولية والجامعات المتخصصة لفتح آفاق عالمية أمام الشباب وتنمية خبراتهم.

ويُنفذ البرنامج بالتعاون مع الأكاديمية العسكرية المصرية وكبرى شركات التكنولوجيا، مثل جوجل وسيسكو وهواوي وأمازون ويب سيرفيسز "AWS" وفورتينت وفاليو وبالو ألتو وأوراكل ومايكروسوفت وكاسبرسكي وأي بي إم "IBM".

وتستهدف المبادرة الشباب من سن 18 إلى 32 عامًا من مختلف التخصصات، وتركّز على تطوير مهاراتهم في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتطبيقاتها الحديثة، إلى جانب المهارات الشخصية والقيادية واللغوية، بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل.

وتتضمن المبادرة عدة برامج يختار المتدرب من بينها عند التسجيل، وتشمل أولًا "برنامج الدبلوم المكثف" ومدته أربعة أشهر، ويهدف إلى تزويد المشاركين بالمهارات العملية والمعرفة المتخصصة في مجالات تطوير البرمجيات، والذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، وتحليل البيانات، والبنية التحتية والأمن السيبراني، والتكنولوجيا التطبيقية، والفنون الرقمية.

والمسار الثاني هو "برنامج الدبلوم المتخصص" ويستمر تسعة أشهر، ويهدف إلى تمكين المشاركين من اكتساب معرفة متعمقة ومهارات عملية متقدمة في مجالات تقنية محددة، هي الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، والذكاء الاصطناعي التطبيقي وتحليل البيانات، وتطوير البرمجيات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والشبكات والبنية التحتية التكنولوجية، والنظم المدمجة.

أما المسار الثالث فهو "برنامج الماجستير المهني" ومدته 12 شهرًا، ويهدف إلى تزويد المتخصصين بالمعرفة المتقدمة والمهارات التطبيقية في مجالات التكنولوجيا والابتكار الرقمي مما يمكّنهم من قيادة المشاريع الرقمية واتخاذ قرارات استراتيجية قائمة على أسس علمية وتقنية حديثة، ويتضمن مجالات الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، وتحليل الأعمال، وتطوير البرمجيات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والنظم الإلكترونية.

والمسار الرابع هو "برنامج ماجستير العلوم" ويستمر 24 شهرًا، ويستهدف الباحثين والمتخصصين الراغبين في تعميق معرفتهم العلمية وإجراء دراسات متقدمة والمساهمة في تطوير الحلول التقنية المستقبلية، ويهدف البرنامج إلى تزويد المشاركين بأسس علمية قوية تجمع بين البحث الأكاديمي والتطبيق العملي في مختلف مجالات العلوم والتكنولوجيا، ويشمل تخصص الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات.

وبالإضافة لذلك، يتضمن برنامج المبادرة أنشطة علمية وثقافية ورياضية واجتماعية تهدف إلى تعزيز الانتماء وبناء شخصية متكاملة.

ويحصل المتدربون على مجموعة من المزايا، تشمل معسكرات تدريب وإقامة مجانية بالكامل وشهادات معتمدة وشهادة ماجستير من جامعة دولية مرموقة، بالإضافة إلى فرص للمشاركة في فعاليات ومسابقات تكنولوجية محلية ودولية، وجوائز للمتميزين.

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