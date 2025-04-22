تعرف على سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية الثلاثاء 22 أبريل 2025

كتبت- دينا كرم:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميًا بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الثلاثاء إلى نحو 5609 جنيهًا، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 5691 جنيهًا.

بناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 4979 جنيهًا والجرام عيار 18 إلى نحو 4268 جنيهًا.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 39832 جنيهًا، بناءً على المستويات المذكورة.