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خريطة الأسعار اليوم: انخفاض الطماطم والجمبري وارتفاع الذهب

02:27 م الثلاثاء 22 أبريل 2025

سعر الذهب

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كتبت- آية محمد:

انخفضت أسعار الطماطم، والجمبري، والكوسة، والملوخية، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب ترتفع خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء في الأسواق (موقع رسمي)

أسعار البيض اليوم الثلاثاء بالأسواق (موقع رسمي)

أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض الطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الثلاثاء

انخفاض الجمبري.. أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم

أسعار السلع الأساسية اليوم الثلاثاء بالأسواق (موقع رسمي)

قفزة في سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الثلاثاء

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أسعار الطماطم خريطة الأسعار اليوم أسعار الدواجن اسعار السلع الأساسية أسعار البيض أسعار مواد البناء
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