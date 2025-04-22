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رابط التقديم.. وزارة الاتصالات تفتح باب التسجيل في مبادرة الرواد الرقميون

12:29 م الثلاثاء 22 أبريل 2025

الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات

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كتبت- آية محمد:

أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن فتح باب التسجيل في مبادرة "الرواد الرقميون" من خلال الرابط.. اضغط هنا

وتقدَم المبادرة بالتعاون مع الأكاديمية العسكرية المصرية وكبرى شركات التكنولوجيا، وتستهدف الشباب حتى 32 عامًا، من مختلف الخلفيات العلمية، لتطوير مهاراتهم في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتطبيقاتها الحديثة، إلى جانب المهارات الشخصية والقيادية واللغوية بهدف تأهيلهم لسوق العمل.

وتتضمن المبادرة عدة برامج يختار منها المتدرب وقت التقديم، وتشمل برنامج الدبلوم المكثف، وبرنامج الدبلوم المتخصص، وبرنامج الماجستير المهني، وبرنامج ماجستير العلوم.

ويحصل المتدربون على عدة مزايا، منها تدريب ميداني وإقامة مجانية شاملة وشهادات معتمدة وفرص للمشاركة في فعاليات ومسابقات تكنولوجية مع جوائز للمتفوقين.

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وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مبادرة الرواد الرقميون الأكاديمية العسكرية المصرية
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