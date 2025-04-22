شركة شاي تحول مؤسسها إلى ملياردير.. فما القصة؟

كتبت- دينا كرم:

في خطوة مفاجئة وسط تصاعد التوترات الاقتصادية بين أمريكا والصين، دخل رجل الأعمال الصيني "جونجي تشانغ" مؤسس سلسلة مقاهي الشاي "تشاغي" قائمة بلومبرغ لأثرياء العالم، بعد إدراج شركته في بورصة ناسداك الأميركية، ليحقق ثروة تقدر بنحو 2.1 مليار دولار، بحسب تقرير نشرته "العربية ".

وتمكنت شركة "تشاغي القابضة" من جمع 411 مليون دولار من خلال الطرح العام الأولي، الذي جاء بسعر السهم عند الحد الأقصى للنطاق السعري، فيما ارتفعت أسهم الشركة بنسبة 16% في أول يوم تداول، لتغلق عند 32.44 دولار للسهم، وذلك رغم حالة الجمود التام في سوق الاكتتابات العامة الأميركية، وتساؤل بعض المحللين عما إذا كانت الأسهم الصينية ستطرد من البورصات الأميركية.

وتستمد ثروة جونجي تشانغ بالكامل من حصته في تشاغي، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية Business".

وينضم تشانغ، الرئيس التنفيذي لشركة "تشاغي"، إلى موجة من الصينيين الذين حققوا ثروات طائلة مع ازدياد شعبية سلاسل الشاي الطازج، ومن بينهم الشقيقان اللذان أسسا مجموعة "ميكسو"، وهي علامة تجارية معروفة بمنتجاتها من شاي الفقاعات والقهوة والآيس كريم، واللذان جمعا حوالي 8 مليارات دولار مجتمعة بعد إطلاق الشركة في هونغ كونغ في وقت سابق من هذا العام.

وتأسست "تشاغي" عام 2017 في مقاطعة يونان الصينية، وتقدّم مشروبات شاي فاخرة باستخدام خلطات تقليدية من الشاي الأخضر والأسود وأولونغ، بعكس سلاسل شاي الفقاعات المنتشرة عالية السعرات الحرارية.

وتنتشر متاجرها، التي تشبه في تصميمها صالات ستاربكس، في أكثر من 6400 موقع، أغلبها داخل الصين، بالإضافة إلى ماليزيا وسنغافورة وتايلاند.

ويأتي نجاح "تشاغي" في وقت يشهد فيه سوق الشاي الطازج نمواً سريعاً، حيث من المتوقع أن تصل قيمته في الصين إلى نحو 58 مليار دولار بحلول 2028.

ومع ذلك تواجه "تشاغي" دعوات مقاطعة من المستهلكين المحليين بعد أن عرض تطبيقها مطالبة بكين المتنازع عليها بخط النقاط التسع في بحر الصين الجنوبي، وفي فيتنام، حيث تخطط الشركة لإطلاق أعمالها قريباً، ويجري المسؤولون تحقيقات في حادثة مماثلة.

وقال شينياو وانغ، محلل الأسهم الذي ينشر على منصة سمارت كارما، إن "تشاغي" قد تأمل، من خلال طرح أسهمها للاكتتاب العام في نيويورك، في وضع نفسها في مصاف علامات تجارية عالمية مثل ستاربكس. ومع ذلك، أشار وانغ إلى أن التوقيت دقيق، قائلاً إن الحرب التجارية مفاجأة كبيرة لم تتوقعها "تشاغي".

اقرأ أيضًا:

في يوم شم النسيم.. أسعار الفسيخ والرنجة في 5 سلاسل تجارية شهيرة

"أرقامي" و"خطط الأسعار".. خدمات تفاعلية من "My NTRA" لتوفير زيارة فروع الشركات

صناعة الذهب: مكاسب المعدن الأصفر تصل إلى 1155 جنيها منذ بداية 2025