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أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء بالأسواق (موقع رسمي)

10:28 ص الثلاثاء 22 أبريل 2025

أسعار مواد البناء

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كتبت- دينا كرم:

استقرت أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، عند نفس مستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 38509.67 جنيه.

سعر طن حديد عز: 40250.96 جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 3303.72 جنيه.

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أسعار مواد البناء أسعار الحديد الأسمنت
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