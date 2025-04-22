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أسعار البيض اليوم الثلاثاء بالأسواق (موقع رسمي)

10:07 ص الثلاثاء 22 أبريل 2025

أسعار البيض

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كتبت- دينا كرم:

استقرت أسعار كرتونة البيض البلدي والأحمر والأبيض، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، عند نفس أسعارها أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار البيض

كرتونة البيض (متوسط السعر باختلاف النوع): 161.88 جنيه.

كرتونة البيض البلدي: 165.11 جنيه.

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