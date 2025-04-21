بعد تخطيه 3400 دولار..شعبة الذهب توضح أسباب القفزة القياسية في سعر الذهب اليوم

كتبت- دينا خالد:

ارتفع سعر الذهب اليوم الاثنين بنسبة 2% لتتجاوز مستوى 3400 دولار للأوقية، وكان قد أغلق قبل إجازة عيد الفصح عند مستوى 3327 دولار للأوقية، وفتح صباح اليوم عند نفس سعر الإغلاق السابق، ليرتفع خلال اليوم ويتداول حول مستوى 3400 دولارًا للأوقية.

وبحسب بيان من شعبة الذهب اليوم، جاء هذا الارتفاع متأثراً بعدة عوامل قوية منها تراجع الدولار لأدنى مستوياته خلال ثلاث سنوات مضت، واستمرار التوترات الجيوسياسية، وتصاعد مستويات الحرب التجارية بين الصين وأمريكا، وتراجع واضطراب في أسهم كبريات الشركات العالمية، ضبابية النظرة المستقبلية لما يمكن أن تؤدي إليه هذه الظروف المشتعلة من نتائج، بالإضافة لما أعلنه ترامب حول خطة إعادة هيكلة وتغيير قياداته مما أضعف الثقة في مستقبل الاقتصاد الأمريكي.

وأضافت الشعبة أن كل هذه العوامل تدفع الجميع نحو شراء المزيد من الذهب الذي أثبت عن جدارة أنه سيظل الملاذ الآمن مهما تعددت أشكال الاستثمارات، بدءا من الحكومات مرورا بالشركات الكبرى والمستثمرين ورجال الأعمال وانتهاء بالمستهلك الذي يحاول الحفاظ على قيمة مدخراته، فالجميع يتجه نحو الذهب بثقة، وذلك يزداد كلما ازدادت حدة الأزمات الحالية، حيث حقق الذهب خلال عام واحد زيادة بنسبة 41.27% .

ويتوقع المحللون أن يستمر الإقبال على الذهب باعتباره الأكثر امانا وثباتا في ظل حالة التوتر التي تسود العالم على كافة الأصعدة تقريبا، متوقعين توجهه بقوة نحو 4000 دولار للأوقية خلال 2025، بسرعة أكبر من التوقعات السابقة.

وأشارت الشعبة أنه على المستوى المحلي ورغم ارتفاع الأسعار العالمية وتراجع سعر الدولار الذي دفع بسعر الذهب للصعود، إلا أن السوق المصري شهد طلبا متزايدا على الذهب بعد تخفيض المركزي المصري لسعر الفائدة خلال الأسبوع الماضي، مما دفع المستهلكين لتوجيه جزء من مدخراتهم لشراء الذهب لحفظ قيمة المدخرات، مما أدى إلى زيادة الطلب عليه بشكل ملحوظ مؤخرا.

وذكرت الشعبة سعر الذهب في السوق المحلي اليوم، حيث بلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 4865 جنيهًا للجرام، وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 4170 جنيهًا للجرام، ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 5560 جنيهًا للجرام.

وبلغ سعر الجنيه الذهب 38960 جنيهًا للجرام، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

وبلغ سعر الأونصة 173094 جنيهًا، والأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام.