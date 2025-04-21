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"أرقامي" و"خطط الأسعار".. خدمات تفاعلية من "My NTRA" لتوفير زيارة فروع الشركات

01:07 م الإثنين 21 أبريل 2025

الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات

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تطبيق مصراوي

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كتبت- آية محمد:

يوفر تطبيق "My NTRA" التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عددًا من الخدمات التفاعلية التي تسهل على المستخدمين -سواء أفراد أو شركات- الوصول إلى خدمات الاتصالات الأساسية دون الحاجة إلى زيارة فروع الشركات أو التواصل مع مراكز خدمة العملاء.

ويستعرض "مصراوي" في السطور التالية أبرز هذه الخدمات وكيفية الاستفادة منها:

أولًا: خدمة "أرقامي"

تتيح هذه الخدمة للمستخدم معرفة عدد الخطوط المسجلة باسمه لدى كل شركة من شركات الاتصالات الأربعة في مصر.

خطوات الاستعلام عن الأرقام المسجلة باسمك:

1- قم بتحميل التطبيق من متجر Play Store لأجهزة Android أو App Store لأجهزة iOS.

2- افتح التطبيق وقم بتسجيل الدخول.

3- من الصفحة الرئيسية، اختر "الخدمات".

4- اضغط على "خدماتي"، ثم اختر "أرقامي".

5- اضغط على "استعلام"، ثم أدخل الرقم القومي المرتبط برقم هاتفك.

6- اضغط على "تأكيد"، وستظهر رسالة تؤكد إتمام عملية التحقق من الرقم القومي.

7- اضغط على "تم"، وستظهر قائمة بجميع الأرقام المسجلة باسمك لدى شركات الاتصالات المختلفة.

ثانيًا: خدمة "خطط الأسعار"

تتيح هذه الخدمة للمستخدمين التعرف على الأنظمة والباقات التي تقدمها شركات المحمول، مما يساعدهم في اختيار الأنسب حسب الاستخدام.

خطوات استخدام الخدمة:

1- حمل التطبيق، ثم سجل دخولك.

2- من الصفحة الرئيسية، اضغط على "الخدمات".

3- اختر "خدماتي"، ثم اضغط على "خطط الأسعار".

4- اختر "كيف أختار الباقة الأنسب لي".

5- حدد إذا كنت فردًا أو شركة، ثم اختر دفع على حسب الاستهلاك أو اشتراك دوري.

6- وستظهر لك الباقات المناسبة لك التي تقدمها شركات المحمول.

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My NTRA الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات
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