"أرقامي" و"خطط الأسعار".. خدمات تفاعلية من "My NTRA" لتوفير زيارة فروع الشركات
كتبت- آية محمد:
يوفر تطبيق "My NTRA" التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عددًا من الخدمات التفاعلية التي تسهل على المستخدمين -سواء أفراد أو شركات- الوصول إلى خدمات الاتصالات الأساسية دون الحاجة إلى زيارة فروع الشركات أو التواصل مع مراكز خدمة العملاء.
ويستعرض "مصراوي" في السطور التالية أبرز هذه الخدمات وكيفية الاستفادة منها:
أولًا: خدمة "أرقامي"
تتيح هذه الخدمة للمستخدم معرفة عدد الخطوط المسجلة باسمه لدى كل شركة من شركات الاتصالات الأربعة في مصر.
خطوات الاستعلام عن الأرقام المسجلة باسمك:
1- قم بتحميل التطبيق من متجر Play Store لأجهزة Android أو App Store لأجهزة iOS.
2- افتح التطبيق وقم بتسجيل الدخول.
3- من الصفحة الرئيسية، اختر "الخدمات".
4- اضغط على "خدماتي"، ثم اختر "أرقامي".
5- اضغط على "استعلام"، ثم أدخل الرقم القومي المرتبط برقم هاتفك.
6- اضغط على "تأكيد"، وستظهر رسالة تؤكد إتمام عملية التحقق من الرقم القومي.
7- اضغط على "تم"، وستظهر قائمة بجميع الأرقام المسجلة باسمك لدى شركات الاتصالات المختلفة.
ثانيًا: خدمة "خطط الأسعار"
تتيح هذه الخدمة للمستخدمين التعرف على الأنظمة والباقات التي تقدمها شركات المحمول، مما يساعدهم في اختيار الأنسب حسب الاستخدام.
خطوات استخدام الخدمة:
1- حمل التطبيق، ثم سجل دخولك.
2- من الصفحة الرئيسية، اضغط على "الخدمات".
3- اختر "خدماتي"، ثم اضغط على "خطط الأسعار".
4- اختر "كيف أختار الباقة الأنسب لي".
5- حدد إذا كنت فردًا أو شركة، ثم اختر دفع على حسب الاستهلاك أو اشتراك دوري.
6- وستظهر لك الباقات المناسبة لك التي تقدمها شركات المحمول.
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