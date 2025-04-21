سعر الذهب العالمي يصل إلى ذروة قياسية.. والأوقية تقترب من 3400 دولار

كتبت- دينا كرم:

وصل سعر الذهب العالمي إلى ذروة قياسية اليوم الاثنين، مدفوعا بمخاوف بشأن النمو الاقتصادي العالمي في ظل الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، في حين عزز ضعف الدولار الارتفاع، بحسب وكالة "رويترز".

وارتفع سعر الذهب عالميًا 2.07% إلى 3395 دولار للأوقية (الأونصة)، حتى وقت كتابة هذا التقرير.

وقال ييب جون رونغ، استراتيجي السوق في آي جي: "من الناحية الأساسية، تقوم الأسواق بتسعير المخاطر الجيوسياسية المتزايدة، مدفوعة بتوترات الرسوم الجمركية الأمريكية ومخاوف الركود التضخمي، في حين يوفر الطلب المرن من جانب البنوك المركزية دعماً إضافياً للأسعار أيضاً".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض "رسوم جمركية متبادلة" على عشرات الدول في الثاني من أبريل، في حين أوقفت إدارته فرض الرسوم على بعض الدول، فإنها صعدت من معركتها التجارية مع الصين.

وحذرت الصين يوم الاثنين الدول من إبرام اتفاق اقتصادي أوسع مع الولايات المتحدة على حسابها، وهي الخطوة التي يقال إن ترامب يسعى إليها من الدول التي تتطلع إلى تخفيضات أو إعفاءات من الرسوم الجمركية.

وفي هذه الأثناء، شن ترامب سلسلة من الهجمات ضد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، حيث يقوم فريقه بتقييم ما إذا كان بإمكانهم إقالة باول.

وعلى الصعيد الجيوسياسي، تبادلت روسيا وأوكرانيا الاتهامات بشأن شن آلاف الهجمات التي انتهكت وقف إطلاق النار لمدة يوم واحد بمناسبة عيد الفصح والذي أعلنه الرئيس فلاديمير بوتن، حيث قال الكرملين إنه لم يكن هناك أمر بتمديد وقف إطلاق النار في القتال على الخطوط الأمامية.

وتبشر هذه القضايا بالخير بالنسبة للذهب باعتباره ملاذاً آمناً.

وقال رونغ من آي جي "قد يكون الهدف المحتمل التالي للذهب عند مستوى 3500 دولار، على الرغم من أن تحديد المواقع قد يبدو مزدحما في الأمد القريب، وتشير المؤشرات الفنية إلى ظروف ذروة الشراء في الأمد القريب".

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.8 % إلى 32.84 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 1 % إلى 976.60 دولار، في حين انخفض البلاديوم 0.2 % إلى 961.50 دولار.

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