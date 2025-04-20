رئيس رجال الأعمال يشيد بـ ضريبة الربح الموحدة: ننتظر النسبة.. وهذه الخطوة أهم

كتبت- دينا خالد

علق علي عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، على قرار الرئيس السيسي باستبدال الرسوم التي تتقاضاها الجهات والهيئات المختلفة من الشركات بضريبة إضافية موحدة من صافي الربح، قائلا، إن القرار في صالح المستثمر بالتأكيد لأنه سيوفر الوقت والجهد بين الجهات المختلفة.

وأضاف عيسى، أن مجتمع رجال الأعمال ينتظر تحديد نسبة الضريبة الموحدة التي ستتبع هذا القرار.

وأشار عيسى، إلى أن الأهم من توحيد الضريبة، تحسين المعالمة الضريبية وتسهيل اجراءات الفحص وتقديم الاقرارات.

جاء هذا القرار، خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس السيسي اليوم مع رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي لمتابعة جهود الحكومة في تهيئة مناخ الاستثمار.

أكد الرئيس السيسي على ضرورة خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية يشهد المستثمر من خلاله تحسناً ملموساً وسريعاً على أرض الواقع في سهولة أداء الأعمال في مصر، من خلال تبسيط الإجراءات، وتخفيف الأعباء المالية.

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