انخفاض يصل إلى 30% في أسعار البيض بدعم زيادة العرض

كتبت- أمنية عاصم:

تراجعت أسعار كرتونة البيض بين 8% و30% حسب النوع في الأسواق خلال الفترة الأخيرة رغم عيد شم النسيم الذي يكثر فيه الطلب على شراء البيض.

و قال محمود سرور، عضو مجلس إدارة شعبة منتجي بيض المائدة، إن أسعار كرتونة البيض العادي ( الأبيض ، والأحمر ) حقق تراجع بنحو 8% مقارنة بكرتونة البيض البلدي التي سجلت تراجعًا بنسبة 30% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي؛ بدعم زيادة حجم المعروض.

وأوضح أن سعر طبق البيض العادي ( الأبيض ، والأحمر ) تسليم أرض المزرعة يسجل نحو 115 جنيه مقارنة 125 جنيه عن الفترة ذاتها من العام الماضي، فيما سجل سعر طبق البيض البلدي تسليم أرض المزرعة نحو 100 جنيه مقابل 130 جنيه عن الفترة المماثلة من العام الماضي.

وفسر تلك الانخفاضات المحقق لأسعار طبق البيض قائلًا : " أن البيض يعد سلعة سريعة التلف؛ لذلك لا يستطيع التجار الأتفاق فيما بينهم على ترتيب عمليات البيع داخل الأسواق على مدار فترات زمنية لتلافي حدوث تكدس للسلعة داخل الأسواق" ، مضيفًا أن البيض سلعة تعتمد على البيع " اليوم بيومه" لهذا يعد مبدأ العرض والطلب هو المهيمن على التسعيرة.

وأكد أنه من الصعب الحكم على التغيرات السعرية التي حدثت لطبق البيض على مدار عام بدون الالتفاف إلى المتغيرات التي طرأت على التكلفة.

واستكمل أنه بالنظر إلى بند التكلفة نستطيع فهم أسباب تحقيق طبق البيض البلدي هبوطًا سعريًا أكبر من طبق البيض العادي؛ نظرًا لأن سعر الكتكوت البياض - الذي ينتج عنه البيض العادي – يتراوح بين 85 جنيه لـ 95 جنيه بينما سعر الكتكوت البلدي يتراوح بين 12 لـ 15 جنيه.

وبرر ارتفاع أسعار الكتكوت البياض أنها جاءت مدفوعة بأزمة الاستيراد التى شهدنها خلال الأعوام الماضية؛ نتيجة نقص تدبير الدولار بما تسبب في صعود أسعار الكتاكيت البياض.

واستطرد أن تلك الفروق السعرية أدت إلى التوسع في تربية الكتكوت البلدي على حساب الكتكوت البياض؛ بما أدي إلى زيادة حجم المعروض من البيض البلدي في الأسواق ليصل سعر كرتونة البيض البلدي في السلاسل التجارية نحو 165 جنيه مقابل كرتونة البيض البلدي سجلت نحو 125 جنيه في الأسواق حاليًا.

وأكد أن هبوط أسعار كرتونة البيض البلدي مقارنة بكرتونة البيض العادي يعد أمرًا غير مألوف؛ نظرًا أن سعر طبق البيض البلدي طوال الوقت كان هو الأغلي؛ بسبب اعتماد المربين على تربية الكتكوت البياض لأن انتاجيته أكبر حيث تصل لـ 92% إنتاج يومي بينما الكتكوت البلدي في حال تحقيقه إنتاجية يومية جيدة ستتراوح بين 65% لـ 70% بما يعد انجازًا للمربي.

وتابع أنه لتلك الأسباب كنا نجد المربين تعتمد على تربية الكتكوت البياض، وذلك قبل التغيرات التي شهدنها خلال العامين الماضيين – أى حدوث أزمة تدبير الدولار -.

وتطرق سرور، إلى أن أسعار الأعلاف تحقق حاليًا استقرارًا حيث تتراوح سعر الأعلاف بين 15 و 16.5 ألف جنيه للطن حاليًا، مضيفًا أنه على مدار عامي 2023 وبداية 2024 شهدنا ارتفاعات سعرية لأسعار البيض نتيجة زيادة أسعار الخامات _ أى الأعلاف المستوردة – وكان تسعير الدولار حينذاك عند 65 جنيه لـ 70 جنيه بتماشي مع سعر الدولار في السوق الموازي؛ بسبب صعود تدبير الدولار لدى البنوك حينها.

وأردف أنه يتوقع مع استقرار سعر الصرف أن يحدث انكماش في تربية الكتكوت البلدي والعودة للاعتماد على الكتكوت البياض مرة أخرى؛ لزيادة إنتاجيته بجانب أن زيادة حجم المعروض من البيض البلدي ساهم في تدني أسعاره مقارنة بتكلفة الإنتاج.

وأضاف أن أغلب المربين سيلجؤن للتخلص من القطيع بإخراجه على هيئة لحوم؛ بما يشير إلى أننا خلال الأشهر القادمة سيعاود سعر كرتونة البيض البلدي تحقيق زيادات سعرية أكثر من كرتونة البيض العادي كما كنا نشهد من قبل.

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