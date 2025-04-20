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وزير البترول يبحث مع شركة هواوي التعاون في التحول الرقمي والطاقات النظيفة

02:52 م الأحد 20 أبريل 2025
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    كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية
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    كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنيةكريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية
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كتبت- دينا كرم:
بحث كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، مع وفد شركة هواوي برئاسة تشارلز يانج، نائب رئيس شركة هواوي العالمية ورئيس شركة هواوي للطاقة الرقمية للتجارة والمبيعات والخدمات، سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات التحول الرقمي والطاقات النظيفة والهيدروجين وغيرها.


وبحسب بيان الوزارة اليوم، أكد بدوي على أهمية دور التكنولوجيات الرقمية في تحسين كفاءة العمليات في كافة أوجه عمل قطاع البترول وخاصة الإسراع بأنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج، لافتاً إلى أن العمل جاري على تنفيذ العديد من مشروعات القيمة المضافة في صناعات البتروكيماويات والتعدين والهيدروجين وغيرها.

وأضاف بدوي أن التعاون مع هواوي يمتد لتنفيذ مشروعات لإحلال الطاقة المتجددة مكان السولار في توليد الكهرباء بمواقع العمل البترولي، مرحباً برغبة الشركة في توسعة أعمالها في مصر وزيادة التعاون مع قطاع البترول في عدة مجالات، كما وجه الدعوة لوفد الشركة لحضور منتدى مصر للتعدين في نسخته القادمة، والذى سيعقد في شهر يوليو القادم.

ومن جانبه، أكد رئيس الشركة أنها تعتبر منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا من أهم مناطق عملها، وتتعاون مع قطاع البترول لتنفيذ مشروعات للطاقة الشمسية فى توليد الكهرباء بمواقع العمل البترولي، وتسعى لتوفير حلول مماثلة في مواقع التعدين.

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وزير البترول كريم بدوي شركة هواوي العالمية التحول الرقمي الطاقات النظيفة
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