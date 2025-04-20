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اتفاقية بين البترول و"أنجلو جولد اشانتي" لاستغلال الذهب والمعادن المصاحبة

01:38 م الأحد 20 أبريل 2025
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    اتفاقية بين البترول وأنجلو جولد اشانتي لاستغلال الذهب والمعادن المصاحبة (2)
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    اتفاقية بين البترول وأنجلو جولد اشانتي لاستغلال الذهب والمعادن المصاحبة (3)
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كتبت- دينا كرم:

شهد كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، مراسم توقيع نموذج إتفاقية استغلال خام الذهب والمعادن المصاحبة في بعض مناطق الصحراء الشرقية بمصر بين الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة "أنجلو جولد اشانتي" .

وبحسب بيان الوزارة اليوم، وقع الاتفاقية من الجانب المصرى، ياسر رمضان، رئيس الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، ومحمد الباجوري المشرف على الإدارة المركزية للشئون القانونية بوزارة البترول والثروة المعدنية، ومن جانب شركة "أنجلو جولد اشانتي" هدى منصور - العضو المنتدب والمدير العام لمنجم السكرى والممثلة عن إنجلو جولد في مصر.

وأكد بدوي على أن هذه الاتفاقية تُعد احد نتائج ومخرجات الاجتماعات السابقة التي تمت مع السادة المختصين بشركة أنجلو جولد أشانتي.

وأشار الي أن تطوير نظم الاتفاقيات لتتواكب مع النظم العالمية هو من أهم المحاور لاستراتيجية عمل الوزارة لإعطاء ثقة لشركات التعدين العالمية لضخ استثمارات جديدة في قطاع التعدين المصرى مما يسهم في زيادة الناتج القومى الإجمالي.

ولفت إلى أن هذه الاتفاقية تعد نتاج تعاون وعمل تكاملى بين كافة المختصين ، وهو ما يعزز من استغلال التكنولوجيا الحديثة في عمليات البحث والتنقيب عن الذهب.

وأضاف بدوى أن هذه الاتفاقية تمثل إنطلاقة جديدة في قطاع التعدين وتؤكد الجدية لاستراتيجية عمل الوزارة على أرض الواقع، لافتاً إلى أن هذه الاتفاقية ستفتح الأفاق أمام شركات التعدين العالمية الأخرى لضخ استثمارات جديدة في استغلال الذهب والمعادن المصاحبه .

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