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سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 20-4-2025 مع بداية التعاملات

04:49 ص الأحد 20 أبريل 2025

سعر الذهب

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كتب- محمد فتحي:

سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 20-4-2025 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن ارتفع سعره أمس السبت في منتصف التعاملات.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 20-4-2025 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 5443 جنيها.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 4763 جنيها.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 4082 جنيه.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 3175 جنيها.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 2268 جنيه.

- سعر وقية الذهب بلغت 169292 جنيه.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 38100 جنيه.

يذكر أن سعر الذهب ارتفع في مصر بنحو 10 جنيهات، خلال منتصف تعاملات السبت، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لمصراوي.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.49% إلى نحو 3326 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقًا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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