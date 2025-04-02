بورصة "وول ستريت" تنجو من تداعيات رسوم ترامب وتنهي التعاملات على ارتفاع

نيويورك - (أ ش أ)

أنهت الأسهم الأمريكية في بورصة وول ستريت، تعاملات اليوم الأربعاء، مرتفعة لليوم الثالث على التوالي، محققة مكاسب ملحوظة؛ وذلك قبيل اعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرسوم الجمركية العالمية، لتنجو البورصة الأمريكية بذلك من تداعيات القرارات.

وارتفع مؤشر "ستاندرد أند بورز 500" في ختام التعاملات اليوم 0.7 في المائة، فيما حقق مؤشر "ناسداك المركب"، الذي يقيس أداء الأسهم التكنولوجية الأنشط في السوق، مرتفعاً بـ0.9 في المائة، وتمكن المؤشران من تعويض خسائر لحقت بهما في بداية التداول اليوم.

أما السندات الحكومية الأمريكية فقد تعرضت لضغوط في الوقت الذي انتعشت فيه الأسهم. وزاد العائد على سندات الخزانة لأجل عامين- الأكثر حساسية بالنسبة لصناع القرار، بواقع 0.05 في المائة ليصل إلى 3.91 في المائة، كما زاد العائد على مؤشر سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بواقع 0.02 في المائة مسجلاً 4.18 في المائة. المتعارف عليه أن العائد على السندات والأذون يسير في اتجاه معاكس لأسعارها.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية نسبتها 10 في المائة على الأقل على السلع والبضائع القادمة إلى الولايات المتحدة، علاوة على نسب أعلى من التعريفات الجمركية على عشرات الدول التي تعاني أمريكا من عجز تجاري كبير في موازين التجارة معها.

وذكرت شبكة "سي.إن.إن." الأمريكية أن السياسة الجديدة تمثل تحولاً دراماتيكي في التبادل التجاري العالمي والسياسة الاقتصادية. وتستهدف الحفاظ على القوة التصنيعية للولايات المتحدة وإحلال التوازن في هيكل ميزانها التجاري مع العالم. غير أنها تهدد بإثارة حرب تجارة عالمية واسعة النطاق مصحوبة بارتفاع في الأسعار بالنسبة للمستهلكين الأمريكيين في توقيت حرج.

ومن المقرر أن يشرع مستوردو السلع والبضائع من دول أخرى في سداد الرسوم الأساسية المفروضة 10 في المائة اعتباراً من الساعة الثانية عشر ظهر السبت.

وأفادت "سي.إن.إن." بأنه من المقرر أن تفرض الولايات المتحدة على مجموعة من الدول، يصل عددها إلى 60 دولة، أو أكثر، والتي وصفها مسئولون بارزون في إدارة ترامب بأنها "الأسوأ انتهاكاً"، رسوما جمركية تصل إلى نصف ما تفرضه تلك الدول على الولايات المتحدة.

ومن المقرر أن تدخل تلك الرسوم الجديدة حيز التنفيذ اعتباراً من 9 أبريل في تمام الساعة الثانية ظهراً بتوقيت الولايات المتحدة، حسب مسئول كبير في البيت الأبيض.