سعر الذهب اليوم يتراجع بشكل مفاجئ بحلول التعاملات المسائية اليوم

كتبت- أمنية عاصم:

انخفض سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر، بنحو 15 جنيهًا، بحلول التعاملات المسائية، مقارنة بمستواه خلال منتصف التعاملات، وبحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لمصراوي.

سعر الذهب اللحظي

تراجع سعر الذهب عيار 14 إلى 2946 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 18 إلى 3788 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 21 إلى 4420 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 24 إلى 5051 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وانخفض سعر الجنيه الذهب إلى 35360 جنيها وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرامات سجل نحو 50510 جنيهًات.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 157086 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جراما سجل نحو 252550 جنيها.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.38 % إلى نحو 3125 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج