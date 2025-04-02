الذهب يرتفع خلال منتصف التعاملات اليوم ليظل عند قممه التاريخية

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر، بنحو 12 جنيهًا، خلال منتصف التعاملات، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات المسائية، وبحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لمصراوي.

ويحافظ الذهب على مكاسبه ويظل عند قممه التاريخية التي وصل لها وسط زيادات أسعار الذهب عالميا تحت ضغوط التوترات العالمية من حرب الرسوم الجمركية التي تشنها أمريكا.

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 2956 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 3801 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 4435 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 5068 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 35480 جنيها وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرامات سجل نحو 50680 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 157614 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جراما سجل نحو 253400 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.03% إلى نحو 3114 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.