انخفاض أسعار الدواجن والبيض في الأسواق.. رئيس الشعبة يوضح الأسباب

كتبت- آية محمد:

قال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار الدواجن شهدت انخفاضات متتالية خلال الفترة الحالية، حيث انخفض سعر الدواجن البيضاء في المزرعة إلى 75 جنيهًا، مقابل 78 جنيهًا الأسبوع الماضي، أي بنحو 3 جنيهات للكيلو.

وأوضح السيد أن هذه الانخفاضات جاءت بعد عيد الفطر، وأرجع ذلك إلى عدة أسباب، منها ضعف الطلب على شراء الدواجن بعد انتهاء رمضان، واقتراب شم النسيم الذي يشهد زيادة في الطلب على الأسماك المملحة.

وأضاف السيد، أنه من الممكن استمرار انخفاض الأسعار خلال الفترة المقبلة، وخاصة مع اقتراب عيد الأضحى حيث يزداد الإقبال على اللحوم، ويقل الطلب على الدواجن.

وأشار السيد، إلى أن أسعار الدواجن البلدي تتراوح بين 103 و105 جنيهات للكيلو في المزرعة، وتباع للمستهلك بسعر 115 جنيهًا، بينما يصل سعر الدواجن البلدي الساسو إلى 80 جنيهًا في المزرعة، وتصل للمستهلك بسعر 90 جنيهًا، أما الفراخ البيضاء فتبلغ نحو 75 جنيهًا في المزرعة، وتصل للمستهلك بسعر يتراوح بين 85 و95 جنيهًا.

أما بالنسبة للبيض، فقد بلغ سعر كرتونة البيض البلدي 85 جنيهًا في المزرعة، وتصل للمستهلك بسعر 95 جنيهًا، بينما وصل سعر كرتونة البيض الأحمر والأبيض إلى 115 جنيهًا في المزرعة، وتباع للمستهلك بسعر 125 جنيهًا، بحسب السيد.

وأوضح أن أسعار البيض شهدت انخفاضًا كبيرًا، نتيجة ضعف الطلب وتنامي الإنتاج.

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