خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع الدواجن واللحوم والذهب وانخفاض الحديد

كتبت- آية محمد:

ارتفعت أسعار الدواجن، والأسمنت، واللحوم، خلال تعاملات اليوم الجمعة، بينما انخفضت أسعار العدس، والحديد، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب ترتفع خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الجمعة بالأسواق (موقع رسمي)

أسعار البيض اليوم الجمعة بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض الحديد وارتفاع الأسمنت اليوم الجمعة بالأسواق (موقع رسمي)

أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الجمعة

أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم الجمعة

ارتفاع اللحوم والدواجن وانخفاض العدس اليوم الجمعة بالأسواق (موقع رسمي)

سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الارتفاع بمنتصف تعاملات الجمعة