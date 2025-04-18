سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الارتفاع بمنتصف تعاملات الجمعة

كتبت- آية محمد:

ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 10 جنيهات، خلال منتصف تعاملات الجمعة، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لمصراوي.

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 عند 3180 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 نحو 4088 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 21 إلى 4770 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 24 عند 5451 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وارتفع سعر الجنيه الذهب نحو 38160 جنيه وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرامات سجل نحو 54510 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 169526 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جراما سجل نحو 272550 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.49% إلى نحو 3326 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقًا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.