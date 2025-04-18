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أسعار البيض اليوم الجمعة بالأسواق (موقع رسمي)

10:01 ص الجمعة 18 أبريل 2025

أسعار البيض

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كتبت- آية محمد:

تباينت أسعار كرتونة البيض البلدي والأحمر والأبيض، خلال تعاملات اليوم الجمعة، مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار البيض

كرتونة البيض (متوسط السعر باختلاف النوع): 166.91 جنيه، بتراجع 44 قرشًا.

كرتونة البيض البلدي: 172.23 جنيه، بزيادة 2.71 جنيه.

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