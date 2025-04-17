هل زيادة الوقود بداية موجة غلاء جديدة؟.. يمن الحماقي تُجيب

كتب- حسن مرسي:

طالبت الدكتورة يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، الحكومة بعدم التسرع في اتخاذ قرارات رفع الأسعار خلال الفترة الحالية، خاصة أسعار المحروقات وأنبوبة البوتاجاز، مؤكدة أن المواطن المصري بحاجة لفرصة يقدر فيها يشم نفسه، سواء كان مستهلكًا أو منتجًا.

وأشارت الحماقي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج حقائق وأسرار المذاع على قناة صدى البلد إلى أن تأثير رفع الأسعار لا يقتصر على المواطن فقط، بل ينعكس على كلفة الإنتاج في كل القطاعات، مشددة على أن السوق المصرية لا تتمتع بالكفاءة الكافية ولا توجد رقابة صارمة، وهو ما يؤدي إلى تفاوت غير مبرر في الأسعار بين المناطق المختلفة.

وأضافت أن انخفاض أسعار البترول عالميًا يفترض أن يخفف من الضغط على الحكومة، وبالتالي لا داعي الآن لموجة جديدة من رفع الأسعار، خاصة في ظل تحديات اقتصادية معقدة نتيجة الحروب التجارية العالمية.

وأكدت الحماقي أن الحل الجذري لمواجهة الغلاء لن يكون من خلال قرارات وقتية، بل عبر تفعيل ملف الصناعات الصغيرة وتشغيل المناطق الصناعية المنتشرة في مختلف المحافظات، قائلة: مصر لن تنهض فقط بمقابلة كبار المستثمرين، ولكن بإحياء الطاقات الإنتاجية الداخلية.

كما انتقدت الأداء البطيء في ملف استثمار طاقات قطاع الأعمال العام، لافتة إلى وجود فرص هائلة في مجالات مثل الأدوية والمستلزمات الطبية، لكن ما زال هناك بطء في اتخاذ قرارات حاسمة تسمح بمشاركة القطاع الخاص بشكل أوسع.

وفي ختام حديثها، شددت الحماقي على أهمية الجدية في العمل والإنتاج، قائلة: مش منطقي نطالب بزيادة الإنتاج وإحنا كل شوية بنزود الإجازات، إحنا في وقت ما يحتملش الأداء الضعيف، وعايزين تناغم حقيقي بين أجهزة الدولة علشان المواطن يشعر بفرق حقيقي في حياته.