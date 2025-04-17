هل ترتفع مكاسب الذهب بعد قرار المركزي بخفض سعر الفائدة؟

كتبت- آية محمد:

أوضح خبراء الذهب خلال حديثهم مع مصراوي، تأثير خفض البنك المركزي لأسعار الفائدة على الذهب خلال الفترة المقبلة وسط اتجاه البنوك لخفض العائد على المدخرات الفترة المقبلة.

وخفض البنك المركزي المصري اليوم سعر الفائدة 2.25% على الإيداع والإقراض لأول مرة منذ 4 سنوات ونصف.

وبحسب تقرير لجنة السياسة النقدية، فان أسعار الفائدة تراجعت من مستوياتها القياسية إلى 25% للإيداع و26% للإقراض.

الفائدة وأشياء أخرى

قال لطفي منيب، نائب رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، لمصراوي إن هناك عوامل أكثر تأثيرًا على أسعار الذهب حاليًا، أبرزها الحرب التجارية العالمية بين الصين وأمريكا، والتي تنعكس بشكل مباشر على الأسعار العالمية، وبالتالي على أسعار الذهب محليًا.

وأضاف منيب أن خفض البنك المركزي المصري لسعر الفائدة لن يكون له تأثير كبير على أسعار الذهب مؤكدا أن الأسعار مرتفعة بالفعل بشكل كبير في الوقت الراهن.

وأوضح منيب أن العالم يمر بظروف استثنائية حيث يشهد توترات جيوسياسية وحرب تجارية.

وتابع أن تلك التوترات دفعت المستثمرين إلى اللجوء للذهب كملاذ آمن، مما أدى إلى ارتفاع أسعاره.

زيادة مرتقبة

يرى نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا، أن خفض سعر الفائدة سيؤثر على أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة.

وتوقع أن ترتفع الأسعار نتيجة اتجاه العديد من المواطنين إلى بيع السندات أو الشهادات الاستثمارية، والاتجاه إلى الاستثمار في الذهب.