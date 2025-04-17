بعد قرار المركزي.. شعبة المواد الغذائية: خفض أسعار الفائدة يساهم في تراجع أسعار السلع

كتبت- دينا كرم:

قال حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية، "لمصراوي" إن قرار البنك المركزي بخفض سعر الفائدة، يعد مؤثرًا في عدة جوانب اقتصادية، من بينها أسعار السلع والمواد الغذائية.

وأضاف المنوفي أن خفض سعر الفائدة قد يؤدي إلى تحفيز النشاط الاقتصادي من خلال تقليل تكلفة الاقتراض، مما قد يشجع الشركات على التوسع وزيادة الإنتاج، وبالتالي يمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة المعروض من بعض السلع، وهو ما قد يسهم في استقرار أو حتى انخفاض الأسعار على المدى المتوسط.

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم الخميس خفض سعري عائد الإيداع والإقراض بواقع 2.25% إلى 25% و26% لأول مرة منذ 4 سنوات ونصف.

وأوضح المنوفي أن هذا التأثير يتم بشرط ثبات العوامل الأخرى مثل سعر الصرف وتكاليف النقل والطاقة.

وأشار إلى أن خفض سعر الفائدة قد يساهم في زيادة السيولة داخل السوق، سواء لدى الأفراد أو الشركات، مما قد يدفع لزيادة الطلب على السلع والمنتجات الغذائية.

وشدد على أن تأثير خفض الفائدة لا يكون فوريًا، ويعتمد أيضًا على مستويات الثقة في الاقتصاد وحجم الاستهلاك الفعلي لدى المواطنين.

وتابع أن العلاقة بين خفض الفائدة والأسعار معقدة وتخضع لتوازن عدة عوامل، لكن بشكل عام، يمكن القول إن القرار له تأثيرات محتملة على تحريك السوق وزيادة النشاط الاقتصادي، بحسب المنوفي.