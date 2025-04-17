زيادة 10% في أسعار الفسيخ والرنجة مع اقتراب شم النسيم

كتبت - دينا كرم

قال محمد حليم، نائب رئيس شعبة الأسماك بغرفة القاهرة التجارية، لـ"مصراوي"، إن أسعار الفسيخ والرنجة سجلت زيادة بنسبة 10% مع اقتراب موسم شم النسيم.

وأضاف حليم أن كيلو الرنجة يتراوح بين 235 إلى 250 جنيهًا بالأسواق، بينما يتراوح سعر كيلو الفسيخ بين 450 و 550 جنيهًا بالأسواق.

وأرجع حليم هذه الزيادة نتيجة ارتفاع الطلب على هذه الأصناف التي تعد جزءًا من تقاليد المصريين خلال هذا الموسم.

وأوضح حليم أن أسعار هذه المنتجات عادة ما ترتفع سنويًا قبل شم النسيم بسبب زيادة الإقبال مقارنة بالمعروض في الأسواق، وهو ما يؤدي إلى تحريك الأسعار صعودًا.

وأشار إلى أن أسعار الأسماك بشكل عام شهدت ارتفاعًا يتراوح بين 15 و20% مؤخرًا، على خلفية زيادة أسعار البنزين والسولار، ما انعكس على تكلفة النقل، وتشغيل المراكب، والمزارع السمكية، فضلًا عن ارتفاع أسعار الأعلاف.

وأكد حليم أن الطلب المتزايد من قبل العلامات التجارية الكبرى وسلاسل التجزئة ساهم أيضًا في الضغط على السوق وارتفاع الأسعار تدريجيًا مع دخول الموسم.

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