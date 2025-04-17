شعبة الذهب تدرس تنمية صادرات المشغولات المصرية إلى أمريكا وأوروبا

كتبت- دينا كرم:

قال هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب في بيان للشعبة اليوم، إن الشعبة تسعى إلى دراسة إمكانية تنمية الصادرات المصرية من المشغولات الذهبية لكل من أمريكا والدول الأوروبية في ظل ارتفاع قيمة الجمارك المفروضة عليهم من الولايات المتحدة الأمريكية للاستفادة من ارتفاع أسعاره عالميا.

وأشار في بيان للشعبة اليوم، إلى أنه في حالة استمرار هذه الظروف العالمية وحرب الرسوم الجمركية بين أكبر اقتصادين في العالم أمريكا والصين، فإنه من المؤكد أن يتجه سعر الذهب نحو المزيد من الارتفاع.

وأضاف أن الأمل يبقى في تصاعد الأصوات المطالبة بضرورة عقد اجتماع طارئ للجمع ما بين الجانب الصيني والجانب الأمريكي للتفاوض من أجل الوصول إلى حلول مناسبة لتجاوز هذه المرحلة الصعبة التي تنذر بأزمة اقتصادية عالمية لا يعرف أحد إلى أي مدى تصل إذا استمرت بهذا القدر من التصاعد.

وأشار أسامة الجلّا سكرتير الشعبة، إلى أنه مع بداية الأزمة اتجه السوق المصري نحو التصدير، كما أعتقد أن الفرصة مناسبة لعقد اتفاقيات أو فتح قنوات لتصدير الذهب للدول التي لها مع مصر علاقات طيبة مثل فرنسا حالياً لتنمية الصادرات المصرية من المشغولات الذهبية لفرنسا.

وقال عمرو المغربي، عضو الغرفة التجارية بالقاهرة، إن الإدارة الأمريكية فرضت على مصر نسبة من الرسوم الجمركية تمثل 10% وهي من أقل النسب المفروضة بشكل عام.

مشيراً إلى أن هناك محاولات لاستغلال الفرصة بفتح سوق للمشغولات المصرية والعمل على التصدير لأمريكا، فهي فرصة جيدة ويتم العمل على استغلالها خلال الوقت الراهن.

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