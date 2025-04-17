شعبة الذهب: قرر المركزي للفائدة اليوم سيكون حاسما في تاريخ الذهب بمصر

كتبت- دينا كرم:

قالت شعبة الذهب والمجوهرات الثمينة في بيان لها اليوم، إن الأسواق المحلية تترقب قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم، وسط توقعات قوية بأن يتجه البنك إلى خفض أسعار الفائدة، بعد فترة من التثبيت استمرت لسبعة اجتماعات متتالية منذ الزيادة القياسية التي بلغت 6% في مارس 2024.

وأكد هاني ميلاد، رئيس الشعبة العامة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن السوق المصري يتأثر لحظيا بالسعر العالمي الذي تتحكم فيه الاضطرابات الجيوسياسية والتي دعمتها حالة التصعيد المنذرة بحرب اقتصادية عالمية تقودها أمريكا ضد الصين والعديد من دول العالم دفعة واحدة.

وأضاف أن هذا الأمر يهدد التجارة العالمية بالكساد الكبير ويحقق خسائر فادحة للاقتصاد الأمريكي وينعكس بدوره على سعر الدولار، بفعل قرارات ترامب بفرض التعريفات الجمركية على الواردات الأمريكية من الخارج.

وأدى ذلك إلى حدوث اضطرابا قويا في حركة التجارة العالمية وتذبذب حاد في البورصات على مستوى العالم، الأمر الذي دفع بالمستثمرين وبالشركات العالمية والبنوك المركزية للاتجاه نحو التحوط بشراء المزيد من الذهب وضخ مزيد من الاستثمارات في المعدن النفيس الذي يعد ملاذا آمنًا في مثل هذه الظروف المضطربة.

وقد وصل سعر الذهب عيار 21 مستوى 4756 جنيها، في حين حقق عيار 18 سعر 4084 جنيه، بينما وصل عيار 24 لسعر 5445 جنيها، وبلغ الجنيه الذهب سعر 38120 جنيها قبل الضريبة والمصنعية، وحقق سعر الأونصة 169362 جنيها، في حين وصل سعر الأونصة العالمية مستوى 3327 دولار حتى وقت كتابة هذا التقرير.

وقال لطفي المنيب، نائب رئيس الشعبة، أن حركة البيع في السوق المحلي تأثرت بشكل كبير بارتفاع الأسعار العالمية، وذلك لأن مصر دولة أسواقها مفتوحة علي العالم وأسعار الذهب فيها تسير معه لحظياً.

وأشار إلى أن هذه الحرب نتيجتها حتي الآن انخفاض لقيمة الدولار عالمياً و هو أمر يعتبر ميزة نسبية للدول التي عليها مديونيات بالدولار لثبات المديونية مع اخفاض قيمة الدولار بشرط أن تمتلك تلك الدول فرص تصديرية لسلع ومنتجات بالأسعار الحالية بعد ارتفاع اسعارها بالدولار.

وأكد أسامة الجلّا، سكرتير الشعبة، على أن الجمارك التصاعدية أحدثت توترا في كافة الأسواق، وأن الأسعار تكسر كل يوم قمة جديدة، تدفع الجميع على مستوى العالم للتحوط بالذهب للحفاظ على مدخراته وقيمة المدخرات.

ولا يزال الوضع الراهن ضبابيا في ظل حالة عدم اليقين بإمكانية التوصل مع الإدارة الأمريكية إلى اتفاقيات واضحة مع بعض الدول، خاصة مع تجميد بعض القرارات بعد بدء تطبيقها، فالأمر مرهون بالتفاوض بين أمريكا والصين، فالوصول لاتفاق بينهما كفيل بتهدئة هذه الأجواء. وفق أسامة الجلا.

وأكد عمرو المغربي، عضو الغرفة التجارية بالقاهرة، أن ارتفاع السعر العالمي بسبب زيادة اقبال الدول والبنوك المركزية على رفع الاحتياطي الخاص بها من الذهب بالإضافة لإقبال المستثمرين على الشراء.

وزاد من مخاوف المستهلك من الارتفاع المستمر ودفع الكثيرون نحو الاقبال على شراء الذهب وخاصة السبائك والعملات وبعض المشغولات حفاظا علي قيمة المدخرات، فنشطت نسبة الطلب عن المعروض خلال الأيام السابقة، ومن المتوقع زيادة لطلب مع اقتراب موسم عيد الأضحى واجازة الصيف حيث تنشط مناسبات الخطوبة والزوج وتتراجع ضغوط مصاريف المدارس.

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