تعرف على سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية الخميس 17 أبريل 2025

كتبت- أمنية عاصم:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميًا بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الخميس إلى نحو 5440جنيهًا، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 5486 جنيهًا.

بناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 4800 جنيهًا والجرام عيار 18 إلى نحو 4114 جنيهًا.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 38402 جنيهًا، بناءً على المستويات المذكورة.