شعبة الملابس: 50% انخفاضا في معدلات الشراء بسبب تقلب الفصول

كتبت- أمنية عاصم:

كشف خالد فايد، نائب رئيس شعبة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة التجارية، انخفاض مبيعات الملابس الجاهزة خلال الفترة الحالية بنسبة تصل إلى 50% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأرجح فايد، هذا الانخفاض إلى تقلب الفصول المناخية، مشيرًا إلى أن فترة الأعياد الممتدة من شهر رمضان وحتى الآن شهدت حالة من عدم الاستقرار في الطقس، ما انعكس على معدلات الإقبال من قِبل المستهلكين.

وأوضح أن القطاع قرر امتصاص الزيادة التي طرأت مؤخرًا في أسعار المحروقات دون تحميلها على المستهلك، مؤكدًا أن أسعار الملابس عادة ما تنخفض في نهاية كل موسم، حيث يلجأ التجار إلى تصفية المخزون استعدادًا للموسم الجديد.

وأضاف أن قطاع الملابس يعاني منذ سنوات من ضعف القوة الشرائية، ما دفعه للاعتماد على "الاوكازيونات" لفترات طويلة خلال العام كوسيلة لتحفيز الطلب.

وأشار إلى أن المستهلكين باتوا يفضلون التوجه نحو شراء "الاستوكات" (الملابس المخزنة والمخفضة السعر)، نتيجة الظروف الاقتصادية الحالية.

وأكد على أن قطاع الملابس من القطاعات القليلة التي لم تشهد زيادات كبيرة في الأسعار، مقارنة بقطاعات أخرى مثل الأغذية، مشددًا على أن السوق بحاجة إلى تحفيز القوة الشرائية لضمان انتعاش القطاع من جديد.

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