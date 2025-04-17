ترامب مدافعًا عن سياسته.. الرسوم الجمركية خفضت أسعار البنزين والسلع الغذائية

كتبت- دينا كرم:

دافع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب عن سياسة الرسوم الجمركية عبر منشور على حسابة في منصة تروث سوشيال " إن أميركا تشهد رسومًا جمركية قياسية، مع انخفاض أسعار جميع المنتجات تقريبًا، بما في ذلك البنزين والبقالة، وكل شيء آخر"

وأضاف أن معدل التضخم في الولايات المتحدة ينخفض، من دون الكشف عن أي بيانات محددة، وأظهرت بيانات حكومية أميركية صدرت في العاشر من أبريل انخفاضا غير متوقع في أسعار المستهلك في مارس.

وكان ترامب أعلن عن في وقت سابق من الشهر الجاري عن تعليق التعريفات الجمركية الجديدة لمدة 90 يومًا بعد أن هزت حربه التجارية الاقتصاد العالمي.

في الوقت نفسه، أعلن أنه رفع معدلات التعريفات الجمركية على الصين إلى 125%، في تصعيد للإجراءات الانتقامية المتبادلة بين الجانبين.

وقال ترامب، على منصته "تروث سوشال"، إنه "أذن بتعليق لمدة 90 يومًا، وتخفيض كبير في التعرفة المتبادلة خلال هذه الفترة، بنسبة 10٪، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ فورا".

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