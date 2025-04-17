الذهب يتراجع عن مستواه القياسي خلال منتصف تعاملات اليوم

كتبت- دينا كرم:

انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 30 جنيهًا، خلال منتصف تعاملات الخميس، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات الصباحية اليوم.

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 عند 3164 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 18 نحو 4068 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 21 إلى 4745 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 24 عند 5423 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وهبط سعر الجنيه الذهب نحو 36840 جنيه وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرامات سجل نحو 54230 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 168655 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جراما سجل نحو 271150 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.45 % إلى نحو 3328 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقًا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.