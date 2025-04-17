ارتفاع البلطي والبوري.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع سعر كيلو السمك البلطي، والسمك البورى، خلال تعاملات اليوم الخميس، بينما انخفض سعر كيلو السبيط والكاليماري، مقارنة بأسعار أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار الأسماك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 76 و82 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

سعر كيلو الفيليه البلطي: يتراوح بين 50 و250 جنيهًا.

سعر كيلو مكرونة سويسي: يتراوح بين 80 و140 جنيهًا.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 210 و 350 جنيهًا، بتراجع 10 جنيهات.

سعر كيلو كابوريا : يتراوح بين 40 و 180 جنيهًا.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 170 و370 جنيهًا.

سعر كيلو البوري: يتراوح بين 110 و150 جنيهًا، بزيادة 10 جنيهات.