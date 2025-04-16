لماذا قفز سعر الذهب إلى مستوى قياسي خلال تعاملات اليوم؟

كتبت - دينا كرم:

وصل سعر الذهب عالميا خلال تعاملات اليوم إلى قمة تاريخية، متجاوز 3300 دولارًا للاونصة، تبعه ارتفاعًا في السوق المحلي في سعر الذهب عيار 21 إلى 4700 جنيه للجرام.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا، لـ"مصراوي"، إن أسعار الذهب العالمية تشهد ارتفاعات تاريخية غير مسبوقة، حيث تجاوز سعر الأونصة 3300 دولار، مما انعكس على السوق المحلي ودفع سعر جرام الذهب عيار 21 لتجاوز 4700 جنيه، وهو رقم لم نصل إليه من قبل، بحسب نجيب.

وأضاف نجيب أن حالة عدم الاستقرار العالمي، إلى جانب الاضطرابات الاقتصادية الدولية وحرب الرسوم الجمركية، دفعت البورصات العالمية إلى التحرك بهذا الشكل وتسجيل مستويات سعرية غير مسبوقة.

وأشار إلى أن السوق المحلي يتأثر بشكل مباشر بهذه التطورات، كون مصر سوقًا مفتوحًا على العالم وتتفاعل مع كل التحركات العالمية.

وأوضح أن سعر الذهب في السوق المحلي يتأثر بعاملين رئيسيين، هما السعر العالمي للذهب وسعر صرف الدولار، مشيرًا إلى أن الوقت الحالي يشهد ارتفاعًا في سعر الدولار الذي وصل إلى نحو 51 جنيهًا، إلى جانب تجاوز الأسعار العالمية لمستويات قياسية.

وتوقع نجيب أنه في حال استمرار الأوضاع العالمية على ما هي عليه، فإن أسعار الذهب مرشحة لمزيد من الارتفاع، مشيرًا إلى أن كل المؤشرات الحالية تشير إلى استمرار موجة الصعود.

وقال إنه من المحتمل أن يصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 5 آلاف جنيه خلال الفترة المقبلة.

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