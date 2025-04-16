منها اللوجستيات والاتصالات والسياحة.. أكثر من 10 قطاعات جاذبة لقطر لضخ 7.5 مليار دولار بمصر

كتبت- دينا كرم:

أعلنت قطر عن حزمة من الاستثمارات القطرية المباشرة بقيمة 7.5 مليار دولار، سيتم تنفيذها خلال المرحلة المقبلة، وذلك على هامش زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الدوحة قبل يومين.

وتوقع خبراء اقتصاديون، خلال حديثهم مع "مصراوي"، أن تشمل الاستثمارات القطرية المرتقبة في مصر عددًا من القطاعات الحيوية، أبرزها الصناعة، والقطاع المالي "البنوك"، والتطوير العقاري، إلى جانب قطاعات أخرى مثل السياحة والطاقة واللوجستيات، والأغذائية، بما يعكس تنوع الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصري.

سجلت استثمارات قطر في مصر نحو 3.5 مليار دولار خلال آخر 10 سنوات منذ 2014 إلى 2024 وفق بيانات البنك المركزي المصري.

السياحة والطاقة

وقال الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي "لمصراوي"، إن الاستثمارات القطرية المتوقعة ستتجه لعدة قطاعات رئيسية، أبرزها الطاقة، السياحة، والقطاع المالي، إلى جانب اهتمام خاص بالمشروعات التي تطرحها الدولة ضمن برنامج الطروحات الحكومية.

وأشار إلى أن قطر لديها بالفعل استثمارات قوية في القطاع المالي، أبرزها بنك QNB، فضلًا عن استثمارات سياحية وفندقية، ومن المتوقع أن تركز الفترة المقبلة على التوسع في قطاع الطاقة، خاصة الطاقة المتجددة.

وأضاف الإدريسي أن الدولة المصرية تستهدف جذب استثمارات في مشروعات كبرى بالساحل الشمالي والعاصمة الإدارية، مشيرًا إلى وجود عروض حاليًا للحكومة قد تشمل مشروعات مماثلة لرأس الحكمة، دون إعلان رسمي عن تفاصيلها حتى الآن.

وأكد الإدريسي أهمية تحرك صندوق مصر السيادي ومجالس الأعمال المشتركة بشكل أكبر للترويج للفرص الاستثمارية المتاحة.

وأضاف أنه رغم التحديات التي يواجهها المستثمر المحلي، فإن تراجع سعر صرف الجنيه يمثل ميزة للمستثمر الأجنبي، حيث تقل تكلفة الاستثمار بالنسبة له، خاصة مع توافر البنية التحتية والحوافز والتسهيلات من الدولة.

ولفت إلى أن المستثمر الأجنبي لا ينظر فقط لعوائد اليوم، بل يضع في اعتباره طبيعة المشروع طويل الأجل، لذلك لابد من توضيح عوائد الاستثمار، وضمانات تحويل الأرباح، وشفافية عمليات التخارج، وآليات حل المنازعات، إلى جانب أهمية تحقيق الاستقرار في سعر الصرف، حتى لا يتردد المستثمر في دخول السوق.

الاتصالات والأغذية

وأوضح الإدريسي أن هناك قطاعات أخرى جاذبة للمستثمر الأجنبي، مثل الاتصالات، والأغذية، والملابس الجاهزة، والبتروكيماويات، مشددًا على ضرورة وجود متخصصين في الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، قائلًا " المستثمر لازم يقتنع أن كل دولار هيحطه في مصر هيرجعله عشرة."

العاصمة الإدارية والعلمين على الخريطة

وقال الدكتور أحمد خطاب، الخبير الاقتصادي، "لمصراوي" إن قطر لديها تاريخ من الاستثمارات الناجحة في مصر، أبرزها فندق سانت ريجيس على النيل، إلى جانب مشروعات شركة الديار للتطوير العقاري، مشيرًا إلى أن الجانب القطري قد يكرر هذه التجربة في مناطق مثل العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين، والتجمع الخامس.

وأضاف خطاب أن قطر تمتلك خبرات قوية في مجال تسييل وتصدير الغاز الطبيعي، مما يجعل قطاع الطاقة من أبرز المجالات المرشحة للتعاون، إلى جانب الاستثمار في الإنتاج الزراعي والحيواني، والتوسع في القطاع الصناعي، خاصة مع توجه الدولة نحو تعميق التصنيع المحلي.

وتوقع خطاب أن تشهد الفترة المقبلة توسعًا في فروع بنك قطر الوطني في مصر، إلى جانب احتمالية دخول الصندوق السيادي القطري كشريك في تطوير مصانع استراتيجية، خاصة في قطاعات مثل الغزل والنسيج.

الاستثمار العقاري

وأوضح أن الاستثمار العقاري قد يكون من أبرز المجالات الجاذبة، خصوصًا مع ارتفاع القوة الشرائية من المصريين والعرب ووجود طلب كبير على الوحدات الفاخرة، مشيراً إلى أن بعض الوحدات في مناطق مثل الساحل الشمالي يتجاوز سعر الوحدة 8 أو 9 ملايين جنيه، ما يمثل فرصة استثمارية مربحة للقطريين.

فرص السوق المصري

قال الدكتور أحمد عبد المعطي، الخبير الاقتصادي، "لمصراوي" إن القطاعات المتوقع أن توجه قطر استثماراتها إليها في مصر تشمل العقارات، والسياحة، والطاقة، واللوجستيات، والنقل، والصناعة، مشيرًا إلى أن هذا التنوع يعكس وجود تنوع اقتصادي وفرص استثمارية حقيقية داخل السوق المصري.

وأضاف عبد المعطي أن تنوع القطاعات المستهدفة يؤكد على قوة العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وقطر، ويعكس وجود شراكة استراتيجية بين البلدين.

وأوضح أن دخول استثمارات قطرية بهذا الحجم إلى السوق المصري يمثل إشارة إيجابية للمستثمرين الأجانب، حيث أن استثمار دول كبرى في دولة ما يعطي ثقة أكبر لبقية المستثمرين، ويشجعهم على ضخ أموالهم في نفس الوجهة الاستثمارية.

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