خريطة الأسعار اليوم: انخفاض العدس واللحوم وارتفاع مفاجئ للذهب

كتبت- أمنية عاصم:

انخفضت أسعار الزيت، والعدس، واللحوم، والجبن الرومي، والحديد، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بينما ارتفعت الدواجن، والبيض، والأسمنت، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بينما ارتفعت أسعار الحديد وزيت الذرة، واللبن السائب، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب تصعد خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

انخفاض أسعار البيض اليوم الأربعاء بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض أسعار الحديد وارتفاع الأسمنت اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع البطاطس والبصل.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

انخفاض الكابوريا والجمبري.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

انخفاض اللحوم والزيت.. أسعار السلع الأساسية اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

سعر الذهب يقفز إلى مستوى تاريخي بمنتصف تعاملات اليوم