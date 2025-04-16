انخفاض الكابوريا والجمبري.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

كتبت- أمنية عاصم:

انخفض سعر كيلو السمك البلطي، المكرونة سويسي، والكابوريا، والجمبري الصغير، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بينما ارتفع سعر كيلو السمك البوري، مقارنة بأسعار أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار الأسماك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 74 و80 جنيهًا، بتراجع جنيهين.

سعر كيلو الفيليه البلطي: يتراوح بين 50 و250 جنيهًا.

سعر كيلو مكرونة سويسي: يتراوح بين 80 و140 جنيهًا، بتراجع 10 جنيهات.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 220 و 360 جنيهًا.

سعر كيلو كابوريا : يتراوح بين 40 و 180 جنيهًا، بتراجع 40 جنيهًا.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 170 و370 جنيهًا، بتراجع 10 جنيهات.

سعر كيلو البوري: يتراوح بين 110 و140 جنيهًا، بزيادة 20 جنيهات.