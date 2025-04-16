ارتفاع البطاطس والبصل.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

كتبت- دينا كرم:

ارتفعت أسعار البطاطس، والبصل، والباذنجان البلدي، والفلفل الحامي البلدي، واليوسفي، والليمون، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بينما انخفض سعر الطماطم، والفلفل الرومي البلدي، والخيار، والجوافة، مقارنةً بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 4 و8.5 جنيه، بتراجع جنيه.

البطاطس تتراوح بين 4 و9 جنيهات، بزيادة جنيه.

البصل الأحمر يتراوح بين 6 جنيهات و10 جنيهات، بزيادة جنيه.

البصل الأبيض يتراوح بين 5 و9 جنيهات، بزيادة جنيه.

الكوسة تتراوح بين 10 جنيهات و16 جنيهًا.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 10 جنيهات و15 جنيهًا، بزيادة 5 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 8 جنيهات، و14 جنيهًا، بتراجع جنيهين.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 7 جنيهات و15 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

الملوخية تتراوح بين 9 جنيهات و13 جنيهًا.

الخيار الصوب يتراوح بين 7 و10 جنيهًا، بتراجع 4 جنيهات.

الخيار البلدي يتراوح بين 9 جنيهات و 13 جنيهًا، بتراجع 4 جنيهات.

أسعار الفاكهة

جوافة تتراوح بين 14 و24 جنيهًا، بتراجع جنيهين.

برتقال صيفي يتراوح بين 10 جنيهات و18 جنيهًا.

يوسفي يتراوح بين 22 و35 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

الليمون البلدي يتراوح بين 70 و85 جنيهًا، بزيادة 5 جنيهات.