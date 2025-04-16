

كتب- محمد فتحي:

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 16-4-2025 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن ارتفع سعره بحلول التعاملات المسائية الثلاثاء.

يذكر أن سعر الذهب ارتفع في مصر بنحو 5 جنيهات، بحلول التعاملات المسائية الثلاثاء، مقارنة بمستواه خلال منتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لمصراوي.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 16-4-2025 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 5286 جنيه.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 4625 جنيها.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 3965 جنيها.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 3084 جنيه.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 2202 جنيه.

- سعر وقية الذهب بلغت 164405 جنيه.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 37000 جنيها.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.28 % إلى نحو 3220 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.