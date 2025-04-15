بلومبرج: "إيني" تعتزم حفر بئرين جديدين بحقل ظهر بتكلفة 360 مليون دولار

كتبت- دينا كرم:

تدرس شركة "إيني" الإيطالية حفر بئرين جديدتين بحقل ظهر للغاز في مصر خلال العام المقبل، بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 360 مليون دولار، بحسب ما كشفه مسؤول حكومي تحدث مع "الشرق بلومبرج".

يقوم الحفار "ظهر-سايبم 10000"، التابع لـ"إيني"، حالياً بعمليات حفر مائل للبئرين رقمي 9 و13 فى منطقة عمليات ظهر بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 160 مليون دولار.

وأفصح المسؤول الحكومي لبلومبرج، أن عمليات الحفر الحالية تستهدف إضافة 149 مليون قدم مكعب يومياً من الغاز الطبيعي إلى إنتاج حقل ظهر بنهاية مايو المقبل.

ويبلغ متوسط الإنتاج في حقل ظهر حالياً نحو 1.5 مليار قدم مكعب يومياً، وهو أقل بكثير من الذروة التي بلغها عام 2019 والمقدّرة بنحو 3.2 مليار قدم مكعب يومياً.

وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي الخميس الماضي إن مسؤولي "إيني" أكدوا أن الشركة لديها خطة للتوسع بعمليات الحفر في حقل ظهر خلال العامين المقبلين، مع توقعات باكتشافات جديدة وزيادة في حجم الإنتاج.

ورداً على أسئلة "الشرق بلومبرج" حول الحقلين الجديدين، أجابت "إيني": "كما ذكر المدير التنفيذي لعمليات الموارد العالمية جويدو بروسكو خلال تحديثنا الأخير لأسواق المال، لدينا خطط لاستئناف الأنشطة في عملياتنا في البحر الأحمر والصحراء الغربية، وبالطبع في البحر المتوسط، مع حفر بئرين جانبيتين في حقل ظُهر لاستكمال خطة التطوير النهائية، بالإضافة إلى بعض الأنشطة الأخرى داخل الحقل".

مرحلة جديدة للشركات الأجنبية

وبدأت شركات أجنبية عمليات استكشاف وإنتاج النفط والغاز في مصر بوتيرة أسرع خلال الأشهر الأخيرة، بما في ذلك بدء حفر آبار جديدة لاستكشاف الغاز في غرب البحر المتوسط من قِبل شركة "شيفرون"، وفق تصريحات لوزير البترول المصري الشهر الماضي.

وقدمت مصر للشركات الأجنبية حوافز جديدة لزيادة إنتاج الغاز تتمثل في السماح بتصدير حصة معينة من الإنتاج الجديد، بحيث تستخدم عائداتها في سداد المستحقات المطلوبة، بالإضافة لرفع سعر حصة هذه الشركات من الإنتاج الجديد من الغاز.

وتبلغ احتياجات مصر اليومية من الغاز 6.2 مليار قدم مكعب يومياً، فيما يصل إنتاجها اليومي لنحو 4.6 مليار قدم مكعب، وتستهدف الحكومة زيادة إنتاج الغاز الطبيعي بنهاية العام الجاري لنحو 5 مليارات قدم مكعب يومياً.

وتشهد المناطق البحرية في مصر نشاطاً متزايداً، مع إطلاق "شيفرون" أعمال الحفر في غرب المتوسط بالبئر "خنجر-1"، وبدء "إكسون موبيل" حفر البئر "نفرتاري-1"، بالإضافة إلى استئناف "إيني" لأعمال الحفر في حقل "ظُهر" خلال الشهر الجاري.