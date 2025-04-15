إعلان

النفط يرتفع مع احتمال استثناء السيارات من رسوم ترامب الجمركية

06:14 ص الثلاثاء 15 أبريل 2025

أسعار النفط

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


وكالات

سجلت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء، مدعومة بإعفاءات جمركية جديدة أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وانتعاش واردات النفط الخام الصينية تحسبا لانخفاض الإمدادات الإيرانية.

صعدت العقود الآجلة لخام برنت 27 سنتا، أي ما يعادل 0.42%، إلى 65.15 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:46 بتوقيت جرينتش، فيما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 26 سنتا، أو ما يعادل 0.42 بالمئة أيضا، إلى 61.79 دولار، بحسب بيانات وكالة رويترز.

وفي أحدث تطورات حرب تجارية متوترة، قال ترامب: إنه يدرس تعديل الرسوم الجمركية البالغة 25% المفروضة على واردات السيارات وقطع غيارها من المكسيك وكندا ودول أخرى.

وأدت السياسات التجارية الأمريكية المتذبذبة إلى حالة من عدم اليقين في أسواق النفط العالمية، ودفعت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أمس الاثنين إلى خفض توقعاتها للطلب لأول مرة منذ ديسمبر.

وأعلنت إدارة ترامب الجمعة، أنها ستمنح استثناءات من الرسوم الجمركية على الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر وبعض السلع الإلكترونية الأخرى، ومعظمها مستورد من الصين.

وقد دفع ذلك كلا الخامين القياسيين للنفط إلى الاستقرار على ارتفاع طفيف أمس الاثنين، وفقا لسكاي نيوز.

وقال ترامب الأحد، إنه سيعلن عن معدل الرسوم الجمركية على أشباه الموصلات المستوردة خلال الأسبوع المقبل، وأظهرت إفصاحات السجل الفيدرالي، الجريدة الرسمية للحكومة، أمس أن الإدارة بدأت في أول أبريل تحقيقا في واردات أشباه الموصلات توطئة لفرض رسوم عليها.

كما تلقت الأسعار دعما من بيانات أمس أظهرت ارتفاع واردات الصين من النفط الخام في مارس بنحو 5% مقارنة بالعام السابق، مع زيادة مشترياتها من النفط الإيراني تحسبا لتشديد العقوبات الأمريكية.

وقالت كازاخستان أمس الاثنين، أن إنتاجها النفطي انخفض 3% في الأسبوعين الأولين من أبريل عن متوسط ​​مارس، مؤكدة بذلك تقريرا لرويترز، على الرغم من أن إنتاجها مع ذلك لا يزال فوق حصتها في أوبك+، التجمع الذي يضم أوبك وحلفاء بقيادة روسيا.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

أسعار النفط النفط استثناء السيارات من رسوم ترامب انخفاض أسعار النفط رسوم جمركية على واردات العقاقير رسوم ترامب الجمركية الرسوم الجمركية ارتفاع النفط
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

الحجز بـ14 مدينة.. ننشر كراسة شروط مشروع ديارنا