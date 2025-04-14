"بورصة دبي" تقود البورصات الخليجية بنهاية التعاملات اليوم

كتبت- أمنية عاصم:

حققت البورصات الخليجية صعودًا بختام جلسة اليوم، وجاءت بورصة دبي متصدرة قائمة الارتفاعات ويليها بورصة أبو ظبي ثم السوق السعودي.

وجاء ذلك بدعم حالة الهدوء التى تتصدر المشهد العالمية خاصة بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية خلال الأسبوع الراهن.

البورصات الخليجية تحافظ على إبقاء مؤشراتها باللون الأخضر بالختام

وسجلت الأسواق الإماراتية ارتفاعًا بنهاية تعاملات جلسة اليوم، حيث سجل مؤشر سوق دبي المالي صعودًا بنسبة 1.81% عند مستوى 5056.28 نقطة، وفيما سجلت بورصة أبوظبي ارتفاعًا بنسبة 0.86% لتسجل مستوى 9236 نقطة.

وأغلق المؤشر العام للسوق "تاسي" مرتفعاً بنسبة 0.04%، أى بنحو 4.83 نقطة، وصعد بها ليسجل مستوى 11597.35نقطة، وفيما سجل مؤشر بورصة البحرين العام خلال جلسة اليوم، ارتفاعًا بشكل طفيف بنسبة 0.09% عند مستوى 1904 نقطة.

وارتفع مؤشر بورصة مسقط " 30 " بنسبة 0.01% أى أضاف إلى مؤشرها نحو 0.241 نقطة، بختام جلسة اليوم ليستقر عند مستوى 4276 نقطة.

وصعدت بورصة الأردن خلال إغلاقات جلسة اليوم، ليرتفع المؤشر العام بنسبة 0.26% ليضيف مكاسب بنحو 6.66 نقطة مستوى 2572 نقطة.

وحققت بورصة قطر ارتفاعًا بإغلاقات جلسة اليوم، ليصعد مؤشرها العام بنسبة 0.28% أى بنحو 28.54 نقطة عند مستوى 10146 نقطة.

البورصة الكويتية تخالف أداء البورصات

وانخفض مؤشر السوق الأول لبورصة الكويت بشكل طفيف بنسبة 0.05% أى بنحو 4.42 نقطة بإغلاقات جلسة اليوم ليسجل مستوى 8356 نقطة.