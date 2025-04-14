أوبك تخفض توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط بسبب حرب الرسوم الجمركية

كتبت- دينا كرم:

دفعت الحرب التجارية التي أشعلتها الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إلى تخفيض توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط إلى 1.3 مليون برميل يومياً لكل من العامين الحالي والمقبل، وفقًا "للشرق بلومبرج".

كانت المنظمة ثبتت توقعاتها خلال شهور يناير وفبراير ومارس لنمو الطلب العالمي على النفط عند 1.4 مليون برميل يومياً، بعد خمسة أشهر متتالية من التخفيض المتوالي لهذه التوقعات، تراجعت خلالها تقديراتها لنمو الطلب النفطي بنسبة 27% تقريباً.

وتوقع التقرير أن يبلغ الطلب العالمي على الخام خلال الربع الأخير من العام الحالي 106.41مليون برميل يومياً بانخفاض طفيف عن توقعات المنظمة الشهر الماضي التي كانت عند 106.75 مليون برميل في اليوم.

وبالنسبة لإجمالي عام 2025 يبلغ معدل الطلب المتوقع 105.05 مليون برميل يومياً، مقارنة بتوقعات الشهر الماضي التي كانت 105.20 مليون برميل يومياً، وفي 2026 توقعت أوبك أن يكون إجمالي الطلب على النفط عند 106.33 مليون برميل كل يوم.

فوائض متوقعة

بالنسبة لجانب العرض خفَضت "أوبك" توقعات الشهر الماضي لنمو الإمدادات من دول خارج تحالف "أوبك+" إلى 0.9 مليون برميل يومياً والتي كانت تقدرها عند مليون برميل يومياً، وذلك خلال العامين الحالي والمقبل. وستأتي الزيادة في المعروض بشكل أساسي من الولايات المتحدة الامريكية وكندا والبرازيل والارجنتين، حسب التقرير.

وانخفض إنتاج دول المنظمة في شهر مارس ب 78 الف برميل كل يوم، جاء معظم ذلك الانخفاض من العراق بمقدار 34 الف برميل يومياً، ثم من نيجيريا التي انخفض انتاج بمقدار 25 الف برميل يومياً مقارنة بشهر فبراير، وكذلك ليبيا حيث انخفض انتاجها 22 الف برميل كل يوم.

وفي المقابل ارتفع إنتاج السعودية خلال مارس بمعدل 10 آلاف برميل يومياً ليبلغ 8.95 مليون برميل يومياً.

ويتوقع محللون أن تواجه سوق النفط فوائض كبيرة في العامين الجاري والمقبل، في انعكاس مباشر للحرب التجارية التي قد تؤدي لتباطؤ الاقتصاد العالمي، بالإضافة لتقليص التخفيضات الطوعية من جانب أعضاء "أوبك"، وقدَّرت "غولدمان ساكس غروب" في تقرير صدر اليوم أن يبلغ الفائض في المعروض 800 ألف برميل يومياً في عام 2025، وفائضاً أكبر بواقع 1.4 مليون برميل يومياً في عام 2026

وتتحرك أسعار النفط حالياً قرب أدنى مستوى لها في أربع سنوات، بعد أن فاجأ تحالف "أوبك+" الأسواق في الثالث من الشهر الجاري بقرار رفع إنتاج النفط بأكثر من التقديرات السابقة اعتباراً من شهر مايو، حيث سينفذ زيادة في الإنتاج بنحو 411 ألف برميل يومياً، أي ما يعادل ثلاثة أشهر من الزيادات المخطط لها، وسط مرونة تسمح بتعديل أو إيقاف هذا المعدل بحسب تطورات السوق.

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