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زيادة صافي أرباح "راية" بنسبة 112% خلال 2024

02:32 م الإثنين 14 أبريل 2025

شركة راية

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كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت شركة "راية" لخدمات مراكز الاتصالات عن تحقيق صافي أرباح بقيمة 339.8 مليون جنيه خلال العام المنتهي 2024، مقابل 159.72 مليون جنيه عن العام الأسبق 2023، بزيادة بنسبة 112.8%.

وبحسب البيان المرسل من الشركة للبورصة، أنها سجلت إيرادات بقيمة 2.52 مليار جنيه خلال العام الماضي 2024، مقابل 1.94 مليار جنيه عن العام 2023، بزيادة بنسبة 29.6%.

وتأسست شركة راية لخدمات مراكز الاتصالات عام 2001. وتم إدراج أسهم الشركة في البورصة المصرية عام 2015. ومتخصصة في مجال التكنولوجيا والإلكترونيات الاستهلاكية، وتقدم منصات قوية للتفاعل الفعال مع العملاء في بيئة ديناميكية مستمرة، وتقدم حلول إدارة علاقات العملاء بما في ذلك وحدات متعددة للمبيعات الداخلية وإدارة الطلبات وخدمة العملاء والدعم الفني للعديد من الشركات.

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